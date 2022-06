Sécurité dans le Rhône: Les pompiers genevois parés pour l’afflux de baigneurs

Peu à peu, les températures de l’eau du lac et du Rhône augmentent. Et avec elles, le nombre de nageurs en eaux libres. À Genève, l’engouement pour la baignade dans le fleuve, en aval du pont Sous-Terre, mobilise les secours chaque année. «En plein été, il nous arrive d’enchaîner trois, voire quatre interventions», confirme le sergent-chef Stéphane Chuat, du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Pour répondre à ce défi d’ampleur, le SIS a inauguré mardi matin un nouveau bateau.