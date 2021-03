Alarmé à 7h36, le SIS a dépêché sur place six véhicules avec 21 pompiers professionnels, indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication. Epaulés par la police cantonale et son groupe transport et environnement, les hommes du feu ont engagé leurs spécialistes NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique). Ceux-ci ont travaillé étroitement avec les pompiers de l’usine pour résoudre la situation. Ils ont neutralisé le mélange et l’ont rincé à l’eau.