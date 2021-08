Incendies : Les pompiers italiens ont dû combattre 800 départs de feu en 24 heures

Alors que le nord de l’Italie encaisse des orages, le sud est confronté à de nombreux incendies. Beaucoup sont allumés par des pyromanes et attisés par la sécheresse.

L’Italie a enregistré, en cette fin de semaine, plus de 800 départs de feu, essentiellement dans le sud du pays, ont indiqué les pompiers de la péninsule sur leur compte Twitter. «Au cours des dernières 24 heures, les pompiers ont effectué plus de 800 interventions: 250 en Sicile, 130 dans les Pouilles et en Calabre, 90 dans le Latium (la région de Rome, ndlr) et 70 en Campanie», précise le tweet.