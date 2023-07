France: Les pompiers luttent contre un incendie virulent en Haute-Corse

Deux départs de feu ont eu lieu vers 22 h 00 (20 h 00 GMT) à un kilomètre d’écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent, dans la région de Corbara. L’incendie a «rapidement pris de l’importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant et des rafales de 100 à 120 km/h», ont précisé les pompiers à l’AFP.

Vers 02 h 00 du matin (00H000 GMT), il était proche de trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement de deux hameaux avec «de nombreux points sensibles, des habitations, des points religieux», ont ajouté les pompiers.