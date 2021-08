France : Les pompiers luttent toujours contre l’incendie sur la Côte d’Azur

Si le commandant des pompiers du Var se félicite que l’incendie n’ait «pas progressé en surface», il précise que les pompiers restent «très concentrés» car des vents sont attendus dans la journée.

Les pompiers étaient «très concentrés» vendredi matin dans l’arrière-pays varois, attelés à noyer les lisières de feu avant une reprise du vent attendue dans la journée, au cinquième jour de lutte contre le plus gros incendie de l’année en France. «La nuit a été calme, sans vent, avec des températures fraîches, et une montée de l’humidité favorable à la lutte», a commenté auprès de l’AFP au petit matin le commandant Florent Dossetti, des pompiers du Var.

Sur place, plus de mille personnels étaient toujours mobilisés, et les moyens aériens s’apprêtent à reprendre leur ballet de largages. Le feu a parcouru depuis lundi 8100 hectares et brûlé 7100 hectares de forêt.