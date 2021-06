Genève - Les pompiers ont abattu en urgence un arbre menaçant  

Tout sec, l’arbre d’une dizaine de mètres s’était mis à pencher dangereusement en direction de la route de Bout-du-Monde, à Champel. Averti par la propriétaire des lieux de ce mouvement subi ce mercredi à 13h30, le Service d’incendie et de secours (SIS) n’a pas hésité: l’abattage immédiat s’imposait, le pin sylvestre menaçant à tout moment de rompre et d’écraser une voiture ou un passant. A 15h25, en quatre secondes, il a cédé à la tronçonneuse et s’est fracassé sur la chaussée, bien sûr fermée à la circulation durant l’opération.