États-Unis Les pompiers progressent face aux incendies en Californie

Plus de 485’000 hectares ont été anéantis par les flammes, mais les conditions météorologiques plus favorables que prévu profitent aux pompiers.

Les milliers de pompiers américains, canadiens et australiens déployés en Californie pour tenter de contenir les gigantesques incendies qui ravagent cet État depuis plusieurs jours ont progressé lundi face aux flammes, profitant de conditions météorologiques plus favorables que prévu.

Sur ces 625 incendies, 17 sont considérés comme majeurs, a-t-il ajouté, dont le «LNU Lightning Complex» et le «SCU Lightning Complex» qui sont devenus tous les deux les plus grands incendies de l’histoire de la Californie.

Le premier a éclaté au nord de San Francisco le 8 août dernier et était maîtrisé à hauteur de 22% lundi après-midi; le second, qui a éclaté le même jour, au sud-est de San Francisco n’était contenu qu’à 10% en début de journée.

La plupart de ces incendies ont été provoqués par la foudre et des records de chaleur dans le centre et le nord de la Californie. Ils ont détruit plus de 100 maisons et autres structures et font planer une menace sur 100’000 bâtiments supplémentaires, selon les autorités.