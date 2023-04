Lausanne: Les pompiers sont intervenus 2200 fois en 2022

C’est au Casino de Montbenon qu’a été dévoilé, lundi, le rapport annuel 2022 du Corps de sapeurs-pompiers de Lausanne-Epalinges. Quelque 2195 interventions ont été effectuées par les 113 sapeurs-pompiers professionnels et les 153 volontaires. Ce nombre d’interventions représente une hausse de 245 par rapport à 2021 (1950 interventions). Cela s’explique notamment par la canicule qui a sévi en début d’été.

Les missions en lien avec les déclenchements d’alarme automatique, les incendies et les sauvetages de personnes et d’animaux représentent à elles seules 57% des interventions. Le solde étant réparti entre les désincarcérations, la protection de l’environnement, les interventions techniques et les éléments naturels. Plusieurs manifestations d’envergure, dont l’étape lausannoise du Tour de France, ont mobilisé l’entier du Corps de sapeurs-pompiers.