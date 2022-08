La pluie provoque 82 interventions des pompiers 

fortes pluies à Genève : Les pompiers sont intervenus 82 fois en trois heures

Plus de 120 hommes ont été engagés mercredi soir au bout du lac pour des inondations et des chutes de branches.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Genève mercredi soir ont donné du travail aux pompiers. Ils ont ainsi mené 82 interventions entre 18h et 21h, dans dix-sept communes différentes. Au total, entre 120 et 130 hommes ont été engagés, dont des sapeurs de garde et au repos ainsi que des volontaires.

Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours, fait état d’un gros volume d’incidents classiques dans ce genre de situations: inondations, branches tombées sur la chaussée, bâches de chantier risquant de se décrocher, etc. «Il est tombé entre 10 mm et 30 mm d’eau selon les lieux durant ces trois heures, et des rafales de vent à 75 km/h ont été mesurées», indique le lieutenant.