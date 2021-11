Genève : Les pompiers sortent les grands moyens pour sauver un goéland

Un volatile en mauvaise posture au sommet d’un clocher a fait sortir grande échelle et grue aux pompiers.

Samedi midi, le 118 a crépité, non pas à cause d’un incendie, mais d’un goéland mal pris au sommet d’un clocher. Le volatile s’était coincé dans la croix de l’église Saint-Joseph, sur la place des Eaux-Vives. Arrivés sur place avec la grande échelle, les pompiers du Service d’incendie et de secours n’ont pas pu atteindre l’animal. Il leur a fallu «mobiliser la grue et deux spécialistes du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) qui sont intervenus depuis l’extérieur du bâtiment», a précisé Nicolas Millot, porte-parole. Le sauvetage s’est déroulé à 47 mètres sous le regard de plusieurs centaines de badauds. Ramené sur le plancher des vaches, le goéland a été confié au Centre ornithologique de réadaptation. Les opérations se sont terminées peu après 15h.