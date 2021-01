Le service du feu de Berlin est déjà à un stade de test avancé. Il utilise la RT depuis septembre, comme l'écrit le «Tagesspiegel». Selon le fabricant, l'hybride peut fonctionner entièrement sur batterie et possède deux batteries d'une capacité de 50 kilowattheures. En outre, un moteur diesel à six cylindres peut prolonger la durée de fonctionnement. Bien que la RT soit un peu plus grande et plus lourde qu’un camion conventionnel, elle a un centre de gravité plus bas en raison des batteries montées surbaissées, un rayon de braquage plus petit grâce à un essieu arrière orientable, et davantage de puissance.