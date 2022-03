Genève – Les pompiers vont livrer du matériel pour l’Ukraine

Vingt-cinq palettes

«On centralise les dons de toute la Suisse romande», explique le lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication du SIS. Une liste des besoins nous a été transmise par les pompiers polonais», qui réceptionnent le matériel affluant de toute l’Europe et le répartissent eux-mêmes en Ukraine. «Nous, on ne peut pas entrer, les frontières sont fermées», précise le lieutenant Jérôme Buchoux, qui s’est déjà rendu sur place voici trois semaines, sur son temps libre, avec du matériel médical livré par une association.

Quatorze compagnies genevoises, fribourgeoises et neuchâteloises, ainsi que huit entreprises privées, ont déjà transmis leurs dons au SIS. «Nous collectons principalement des équipements de protection individuelle, soit des casques, des vestes, des bottes, des gants – il faut équiper la population civile – et du matériel pionnier: des outils de désincarcération, de levage, pour évoluer dans les décombres, décrit l’officier. Des tuyaux, aussi: les Ukrainiens redoutent les conduites qui sautent à cause du dégel et des inondations.» Le SIS pense être en mesure d’envoyer sur place vingt-cinq palettes, soit autant de mètres cubes.

«C’était une évidence»

«Il y a une crise humanitaire. On se doit d’avoir une réponse solidaire, et puis c’est tout, estime Nicolas Millot. On voit bien cet engouement. Des pompiers volontaires ont ainsi pris congé pour rassembler du matériel.» La compagnie de Plan-les-Ouates a ainsi investi quarante heures bénévolement pour récolter, trier et préparer. Tout ce qui part en Ukraine est fonctionnel. «C’était du matériel qui aurait pu servir ici mais que l’on juge plus utile là-bas, résume Michaël Panchaud, le commandant de la compagnie. Nous avons pu livrer le contenu d’une camionnette pleine. Pour nous, c’était une évidence de donner dès le moment où la structure était claire et que l’on était sûrs que le matériel atteindrait le bon destinataire.»