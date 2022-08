Les porcheries helvétiques ne savent plus que faire de leurs cochons. C’est le constat dressé hier par la RTS, qui a interrogé un éleveur d’Argovie, Peter Anderhub à Mury. Faute de demande sur le marché, les bêtes s’accumulent: «Il est toujours difficile de savoir quand nous pourrons sortir des bêtes et faire de la place», regrette-t-il.

Le président de Suisse porcs, Meinrad Pfister, a précisé que les années 2018 et 2020 avaient été bonnes pour les producteurs avec assez peu de porcs sur le marché et des prix corrects. En freinant le tourisme d’achat, la pandémie a également contribué à maintenir les prix: «Mais désormais, le tourisme d’achat est de retour, note-t-il, et cela s’ajoute à la surabondance de l’offre»