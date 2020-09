Monde : Les portables influeraient sur la mortalité des insectes

Le rayonnement des téléphones et des réseaux sans fil tels que le Wifi provoquerait chez les insectes l’ouverture des canaux calciques des cellules, perturbant leurs organes.

Le rayonnement des téléphones portables pourrait être une des causes, avec l’usage de pesticides et la déforestation, de la mortalité des insectes en Europe. C’est ce qui ressort de l’analyse de plus d’une centaine d’études menée par une ONG allemande.