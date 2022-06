Yverdon (VD): Les portes du train se referment sur un élève et scindent le groupe en deux

Après une visite au Musée olympique à Lausanne pour leur course d’école, des classes de 5e Harmos ont eu un retour perturbé, mardi. En gare d’Yverdon (VD), treize élèves sur 36, âgés de 9 et 10 ans, sont restés bloqués dans le train, avec une enseignante, tandis que les trois autres accompagnants se sont retrouvés béats sur le quai, avec les 23 autres enfants.

Une minute pour quitter le train

Une fois rentrée à Yverdon, entre quelques appels aux parents inquiets, elle est allée, à son tour, demander des explications au personnel de la gare: «On m’a répondu qu’on disposait d’une minute pour sortir du wagon et que c’était à nous de nous débrouiller. On a beau être rapide, mais avec près de 40 élèves, on n’y arrive pas!» Elle a écrit aux CFF, car «le travail n’a pas été fait correctement et ça aurait pu être dangereux.»