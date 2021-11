Suisse : Les portes ne s’ouvraient plus: PostFinance a subi une panne

Une panne informatique a affecté les services de PostFinance vers midi. Les bancomats ont aussi été concernés.

Les services de PostFinance ont été perturbés par une panne qui a frappé aux alentours de midi. D’après un lecteur qui se trouvait devant une succursale, les bancomats étaient hors service et même les portes automatiques ne s’ouvraient plus. Selon «Blick», les paiements par carte n’étaient également plus possibles.