Fribourg: Les portes ouvertes de la police cantonale attirent 5000 personnes

Le public fribourgeois n’est pas resté sourd à l’appel de la police cantonale qui voulait lui faire découvrir les différentes spécificités du métier de policiers. Plus de 5’000 personnes ont participé aux portes ouvertes samedi de de 9h à 16h à Granges-Paccot.



«Les activités et le matériel d'intervention ont été présentés sur différents stands et les visiteurs ont pu poser leurs

questions auprès de spécialistes. L’événement a été ponctué par différentes démonstrations», souligne la police. Les forces de l’ordre espèrent faire naître ou confirmer des vocations pour le métier de policier. Et, peut-être, compter parmi les visiteurs de ce samedi de futurs aspirants de l’Ecole de police 2025, dont le recrutement aura lieu du 1er septembre au 30 novembre.