Lausanne : Les portes ouvertes de Plateforme 10 attirent 15’000 curieux

Le public a répondu présent, le week-end dernier, pour découvrir le nouveau bâtiment muséal.

Plus de 15’000 personnes ont découvert le nouveau bâtiment de Photo Elysée et du mudac à l’occasion de son inauguration, le week-end dernier. Le public a pu visiter en avant-première les vastes espaces de l’ouvrage conçu par les architectes portugais Aires Mateus ainsi qu’une installation créée spécialement pour l’occasion par l’artiste suisse de renommée internationale Christian Marclay.

De plus, ces deux jours de portes ouvertes ont permis de comprendre comment le public investit et circule dans le bâtiment. Saisissant cette occasion, nombre de personnes ont également visité les expositions du Musée cantonal des Beaux-Arts, confirmant la complémentarité que peut offrir Plateforme 10 entre design, photographie et beaux-arts.