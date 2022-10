Olten (SO) : Les portes s’ouvrent du mauvais côté, une passagère sort sur les voies

Un drame a été évité de peu, jeudi matin peu après 8 heures à Olten (SO). Un InterCity en direction de Bâle s’est arrêté comme prévu à la gare de la ville soleuroise. Sauf que les portes du train ne se sont pas ouvertes du côté du quai mais du côté de la voie parallèle. Une passagère est alors sortie par la porte ouverte et s’est retrouvée en pleine voie.

«Les gens sur le quai d’en face semblaient tous abasourdis par la scène, raconte un témoin qui se trouvait dans le train. Tout le monde est devenu nerveux et regardait à gauche et à droite pour s’assurer qu’aucun train n’arrivait». Plusieurs passagers du train regardaient eux aussi par les portes ouvertes et se demandaient s’ils pouvaient aussi traverser les voies et rejoindre le quai. Les portes se sont ensuite refermées et rouvertes du bon côté.