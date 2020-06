Snowboardeur et artiste

Les portraits de Iouri Podladtchikov

Le champion olympique zurichois possède plusieurs cordes à son arc. Il présente son troisième ouvrage: une galerie de 21 portraits triés sur le volet, réalisés durant Art Basel 2019.

Depuis son titre de champion olympique de half-pipe à Sotchi en 2014, on a appris a connaître, et à prononcer, le nom de Iouri Podladtchikov (31 ans). Habile sur sa planche, le Zurichois possède plusieurs cordes à son arc et fait également de la photographie. Il vient de sortir un nouvel ouvrage, qui compte 48 pages et s’intitule «Suddenly Last Summer». Ce titre fait référence à un film des années 50. Cette galerie met en scène 21 portraits de différents personnages croisés par l’artiste.