COURONNEMENT CHARLES III: Les portraits officiels de Charles et Camilla dévoilés

Charles III est représenté portant la robe de succession, la couronne d’État impériale et tenant l’orbe du souverain et le sceptre du souverain avec croix. Il est assis sur une des deux chaises du trône spécialement conçues pour être utilisées lors du couronnement du roi Édouard VII en 1902.

Dans un communiqué, le roi a exprimé ses «remerciements les plus sincères et les plus chaleureux» et ceux de Camilla à tous ceux qui ont contribué à faire du week-end du couronnement «une occasion si spéciale».