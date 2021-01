Élection : Les Portugais appelés aux urnes pour choisir leur président

Tous les sondages prévoient la réélection de l’actuel chef de l’État, le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa, dès le premier tour.

Après les commerces et les restaurants, le gouvernement a dû se résoudre à fermer les écoles pendant quinze jours, alors que de nouveaux records quotidiens de contaminations et de décès ont encore été battus samedi, portant le bilan total depuis le début de la pandémie au-delà du seuil des 10’000 morts. Avec plus 80’000 contagions au cours de la semaine écoulée, le Portugal occupe le premier rang mondial en nombre de nouveaux cas par rapport à sa population, dépassé seulement par l’enclave britannique de Gibraltar, selon les données collectées par l’AFP auprès des autorités nationales.