Liechtenstein : Les postiers suisses bientôt livreurs de Big Mac?

Les facteurs de la principauté du Liechtenstein se muent en porteurs de menus de Mc Do. En Suisse, l’accueil de cette nouvelle tâche serait mitigé.

Au Liechtenstein, un projet pilote de trois mois a débuté. La Poste du petit pays collabore avec McDonald’s et eat.ch. Pour le client, une fois la commande passée et payée sur justeat.ch, le facteur livre les menus dans une hot box en 20 à 30 minutes à l’aide d’un véhicule électrique. Si La Poste en Suisse ne propose pas de restauration rapide pour l’instant, Erich Goetschi, porte-parole de celle-ci, rappelle que les postiers suisses distribuent depuis longtemps du pain pour les boulangers locaux ou collectent les capsules Nespresso et les sacs de bouteilles PET à recycler.