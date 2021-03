Science : Les poulpes font-ils des rêves? Probablement, mais pas de très longs

Des chercheurs ont filmé des céphalopodes expérimentant une sorte de sommeil paradoxal, durant lequel leur peau changeait de couleur et leurs yeux étaient mobiles.

Federal University of Rio Grande do Norte

«Les poulpes sont uniques en termes de complexité à la fois comportementale et neurologique», explique à l’AFP Sidarta Ribeiro, de la Federal University of Rio Grande do Norte au Brésil, et coauteur de l’étude.