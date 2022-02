Dossier nucléaire : Les pourparlers compliqués mais pas dans l’impasse, selon l’Iran

Les pourparlers à Vienne sur le dossier nucléaire iranien sont dans une phase «compliquée» mais pas dans l’impasse, a affirmé lundi à Téhéran le porte-parole du Ministère iranien des affaires étrangères.

L’Iran est engagé dans des négociations avec la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l’Allemagne et la Russie directement et avec les États-Unis indirectement pour relancer l’accord nucléaire conclu en 2015 et censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique.