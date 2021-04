Diplomatie : Les pourparlers de paix sur l’Afghanistan reportés

Prévue à Istanbul le 24 avril, la conférence internationale sur l’Afghanistan a été reportée à la mi-mai, à la fin du mois de jeûne du ramadan.

«Nous avons décidé d’ajourner les pourparlers» de paix jusqu’aux célébrations de la fin du mois de jeûne du ramadan, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans un entretien avec la chaîne de télévision HaberTurk. «Nous avons pensé que cela serait utile de reporter» cette conférence après des consultations avec Doha et les Nations Unies, a ajouté Mevlut Cavusoglu. «Il n’y a pas lieu de se presser», a-t-il dit.

La Turquie avait annoncé que la conférence de paix sur l’Afghanistan proposée par Washington devait se dérouler à Istanbul entre le 24 avril et le 4 mai en présence de représentants du gouvernement afghan et des talibans. Cette réunion devait permettre de relancer les négociations de paix directes inédites ouvertes en septembre entre les talibans et le gouvernement de Kaboul.