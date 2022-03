Istanbul : Les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine sont en cours

Les pourparlers entre les délégations russe et ukrainienne à Istanbul ont commencé mardi, peu après 10h30 (9h30 en Suisse), a rapporté l’agence officielle turque Anadolu.

Les négociateurs avaient été accueillis par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui les a appelés à «mettre un terme à cette tragédie» que constitue l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le 24 février. Les pourparlers se tiennent dans le palais de Dolmabahçe à Istanbul, dernière résidence sur le Bosphore des sultans et ultime centre administratif de l’Empire ottoman, où la présidence turque dispose de bureaux.

Préoccupations légitimes

Un des points importants des discussions porte sur «les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat», avait déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky à des médias russes, accusant son homologue Vladimir Poutine et son entourage de faire «traîner les choses». Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a tempéré les attentes lundi, soulignant l’absence «d’avancées significatives» dans les négociations jusqu'à présent.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a indiqué lundi soir sur le site de son ministère que Volodymyr Zelensky avait «donné des instructions très claires» à la délégation. «Les personnes, le territoire et la souveraineté ne sont pas négociables». D’après lui, l’objectif a minima des discussions en Turquie est de résoudre les problèmes humanitaires et le but ultime est de décrocher un cessez-le-feu stable.