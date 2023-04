Tir mortel sur un tournage: Les poursuites contre Alec Baldwin formellement abandonnées

Ces nouveaux éléments «nécessitent une enquête et une analyse médico-légale plus approfondies qui ne pourront pas être terminées avant l’audience préliminaire» prévue le 3 mai dans cette affaire, constatent les deux nouveaux procureurs qui ont repris l’affaire en mars. Mais l’acteur n’est pas exonéré pour autant. «L’enquête est active et continue», précisent-ils, en se réservant le droit d’engager de nouvelles poursuites si besoin.