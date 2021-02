Les syndicat ont notamment distribué des copies de commandements d’annuler. Ils demandent à l’Etat de suspendre les poursuites qui touchent les plus précarisés, et aux banques, régies ou encore assurances, de renoncer à leur créances.

Alignés sur le trottoir, ce mardi matin, une dizaine de syndicalistes a distribué aux personnes qui se rendaient à l’Office cantonal des poursuites (OPC) des copies de commandements d’annulation de dettes. Un document sans valeur officielle, évidemment, mais qui se voulait symbolique, en ces temps de restrictions Covid. «À l’Etat, aux propriétaires, aux régies, aux assureurs et aux banques de faire leur part d’effort» pour lutter contre la crise qui frappe durement ceux déjà fragilisés économiquement, a clamé la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS). Cette dernière a demandé aux autorités de suspendre les poursuites qui frappent les plus démunis, comme cela avait été le cas lors du confinement du printemps passé. Selon les organisations de défense des travailleurs, plusieurs secteurs privés devraient aussi renoncer à leurs créances lorsqu’elles concernent ce même type de population, engluée dans les difficultés financières.

«Les dettes pleuvent sur les personnes précarisées, comme les employés de l’économie domestique, certains indépendants, les intermittents du spectacle ou encore les étudiants, a illustré Paolo Gilardi, du Syndicat des services publics. Ils peinent déjà à acheter de quoi manger; et on exige d’eux qu’il règlent en parallèle leurs dettes? Ça suffit, c’est impossible pour l’instant!» Même son de cloche chez cette jeune femme, abordée par les manifestants à sa sortie des locaux de l’OCP: «À situation inédite, solution inédite. On est dans la m…, ce n’est pas aux plus pauvres de payer.»