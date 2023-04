Lausanne: Les préaux comme lieux de vie, après l’école aussi

La nouvelle stratégie de la Municipalité repose sur quatre axes: clarifier le statut des préaux scolaires avec un nouveau règlement; repenser l’aménagement des préaux scolaires en fonction des besoins des enfants et des autres usagers; valoriser et végétaliser les préaux pour lutter contre le réchauffement climatique urbain; et encourager la participation citoyenne, en particulier celle des enfants et des jeunes, dans le cadre de cette politique.