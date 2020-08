Asie

Les précipitations en Corée s’intensifient dangereusement

De violentes intempéries ont ébranlé le pays: le Sud compte 16 morts et le Nord se tient en alerte avec des risques d’inondations et de glissements de terrain.

La Corée du Nord est particulièrement vulnérable en cas de fortes pluies, car nombre de ses montagnes et de ses collines n’ont plus aucune couverture végétale à cause de la déforestation et ne retiennent donc plus l’eau. La Corée du Sud a également été durement touchée, au moins 16 personnes ayant péri ces derniers jours dans le centre de son territoire en raison des inondations. Onze autres sont portées disparues et 1’600 personnes ont dû quitter leur domicile, selon les autorités.