Suisse : Les précurseurs d’explosifs seront plus difficiles d’accès

Il devrait être plus compliqué de pouvoir trouver du matériel servant à la fabrication de bombes. Ainsi en a décidé une commission du Conseil national, mardi.

Or, ces produits peuvent être facilement détournés de leur usage initial à des fins terroristes et criminelles, estime mardi la commission. Le projet du gouvernement est pragmatique, judicieux et proportionné. Il garantit l’équilibre entre restrictions et gain en termes de sécurité.