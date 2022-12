dead island 2: Les premières commandes vocales sont connues

dead island 2 : Les premières commandes vocales du jeu vidéo sont connues

L’éditeur Deep Silver a mis en ligne une bande-annonce pour mettre en avant l’intégration de la solution Alexa d’Amazon dans son titre à paraître.

La sortie du jeu d’action-aventure de type survival horror est prévue le 28 avril 2023. deep silver

On le sait depuis cet été et la Gamescom. «Dead Island 2» sera le premier jeu à être compatible avec des fonctionnalités de l’assistant vocal Alexa d’Amazon. On en apprend désormais davantage grâce à une bande-annonce mise en ligne par Deep Silver, l’éditeur du jeu d’action-aventure.

Dans une vidéo savamment mise en scène, on relève notamment l’ordre «Hey zombie» qui permet notamment d’attirer l’attention d’un zombie présent dans la zone alors que la commande «Get me my ax» permet au joueur de s’armer d’une hache pour attaquer. On voit également l’activation d’un super mode après l’ordre «Time to go loco» (c’est le moment de devenir fou).

Les commandes vocales mises en avant dans la vidéo ne seront pas les seules à disposition. Il sera possible de demander oralement des points de repère («quel est le plus proche ?»), de choisir sa meilleure arme, de dire bonjour aux autres personnages et de leur demander de l’aide, selon Amazon.

Il appartiendra aux joueurs de juger de la pertinence de ces commandes vocales. Il faudra attendre le 28 avril, la date prévue pour le titre dont la sortie a été repoussée à plusieurs reprises. Le jeu sera disponible sur PlayStation, Xbox et PC via l’Epic Games Store, mais la fonction Alexa Game Control ne sera accessible que via la Xbox ou le PC et dans les pays où Alexa est disponible, la Suisse n’en faisant toujours pas partie.

Outre la vidéo faisant la promotion de la fonction de commande vocale, l’éditeur et ses plateformes partenaires ont mis en ligne une bande-annonce où l’on voit les héros dans des rues de Los Angeles méconnaissables.