Qatar : Les premières élections législatives fixées au 2 octobre

Les premières élections législatives du pays permettront de constituer le Conseil consultatif dont les 45 membres étaient avant désigné directement par l’émir.

Critères strictes

Les candidatures seront soumises à un examen minutieux du ministère de l’Intérieur et devront répondre à un certain nombre de critères. Seuls les descendants de Qataris qui étaient citoyens en 1930 seront notamment éligibles pour voter et se présenter, disqualifiant les membres des familles naturalisées après cette année-là. Sont également exclus les ministres, les membres des forces armées et les membres du conseil municipal. Les membres de la famille royale sont également interdits de se présenter, mais peuvent voter. Les législatives d’octobre seront les premières au Qatar, même si les citoyens ont déjà pu voter lors de réformes constitutionnelles et à des élections locales.