Marché du travail : Les premières entreprises introduisent la semaine de quatre jours

Travailler un jour de moins et percevoir le plein salaire? Ce n’est pas un rêve mais une nouvelle tendance internationale que de petites entreprises suisses commencent à suivre.

Des nouvelles surprenantes sont récemment arrivées du pays dont les habitants sont considérés comme particulièrement travailleurs: au Japon, le groupe d’électronique Panasonic veut généraliser la semaine de quatre jours. Et d’autres entreprises internationales vont dans le même sens, écrit la «SonntagsZeitung». Le concurrent de Nestlé, le Britannique Unilever, a introduit la semaine de quatre jours en Nouvelle-Zélande à titre d’essai. Les salariés perçoivent l’intégralité de leur salaire.

Le fabricant de soupes Knorr espère que cela se traduira par des employés plus heureux et plus efficaces. La société technologique américaine Bolt a annoncé qu’elle introduirait définitivement la semaine de quatre jours après une phase d’essai. Selon l’entreprise, les réunions superflues sont désormais supprimées.