Espace : Les premières galaxies pourraient s’être formées plus tôt que prédit

«D’une manière ou d’une autre, l’Univers a réussi à former des galaxies plus vite et plus tôt que ce que nous pensions», a avancé lors d’une conférence de presse jeudi Tommaso Treu, professeur d’astronomie à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).