«Bridgerton» : Les premières images de la saison 2 dévoilées

La bande-annonce des nouveaux épisodes de «Bridgerton» vient d’être diffusée. De quoi ravir les fans de la série de Netflix.

Rebondissements et émotions fortes seront au menu de la deuxième saison de «Bridgerton», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée sur la Toile. Dans les premières images de la série à succès, qui raconte les romances de la haute société londonienne durant le début du dix-neuvième siècle, on découvre que l’intrigue se concentrera sur Anthony et Kate. «Devoir, désir et scandale s’entrechoquent quand le vicomte Anthony Bridgerton veut se marier, mais trouve son égale en la personne de la grande sœur de sa future épouse», indique le synopsis.