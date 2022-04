Pandémie : Les premières rentes AI pour Covid long ont été versées

Le nombre de patients qui ne peuvent plus reprendre une activité comme avant leur infection augmente très vite. Les assurances redoutent une explosion des coûts à long terme.

La presse tessinoise indiquait cette semaine qu’une poignée de personnes touchaient une rente AI pour cause de Covid long («moins de cinq», selon le Canton), sans autre détail sur leurs cas. Les études se multiplient pour comprendre le Covid long et la fréquence de ses dégâts parmi la population. On estime qu’après un an, 16% des personnes infectées ont toujours des séquelles et que 1% ne peuvent plus participer à la vie sociale et professionnelle que de façon limitée.