Vers un oui à la modification de la loi covid

Votations du 28 novembre : Les premières tendances confirment le oui à la loi Covid

Le texte controversé, notamment à cause du pass sanitaire, serait accepté par 63% des votants selon la dernière estimation.

L’enjeu de la votation a durci les fronts entre le camp des opposants et des partisans de la modification de la loi. A Berne, la place fédérale a été bouclée , les autorités craignant des débordements en cas d’acceptation de la loi.

Forte participation

Le référendum sur la modification de la loi Covid, acceptée par le parlement le printemps dernier, a mobilisé l’opposition principalement autour de l’introduction du certificat Covid et de l’extension de son utilisation dans les lieux publics comme les restaurants et les bars. Les derniers sondages montraient que la loi devrait être acceptée ce dimanche par les citoyens suisses. La mobilisation et les débats autour de ce texte devraient mener à une participation au scrutin dépassant les 60%.