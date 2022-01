Eruption volcanique aux îles Tonga – Les premiers avions d’aide d’urgence sont en route

Éruption volcanique aux îles Tonga : Les premiers avions d’aide d’urgence sont en route

Deux premiers avions transportant une aide d’urgence très attendue ont décollé jeudi matin pour les îles Tonga, coupées du monde cinq jours après une éruption et un tsunami dévastateurs.

Un avion militaire australien parti lundi tenter d’établir un bilan des dégâts aux îles Tonga. AFP

Les deux avions militaires australien et néo-zélandais, avec à leur bord une aide humanitaire et des équipements de télécommunications, doivent atterrir jeudi à l’aéroport de la petite nation du Pacifique, frappée par une catastrophe «sans précédent», selon le gouvernement des Tonga.

La piste de l’île principale de Tongatapu a été dégagée mercredi de l’épaisse couche de cendres volcaniques de cinq à dix centimètres qui la recouvrait et la rendait inutilisable jusqu’à présent. Un appareil «C17 Globemaster a quitté la base aérienne d’Amberley» en Australie «vers 7 h 00» jeudi, a annoncé à l’AFP un responsable de la Défense australienne. Un deuxième avion australien doit également décoller un peu plus tard dans la journée.

Photo satellite de l’aéroport encore partiellement couvert de cendres lundi. AFP

La Nouvelle-Zélande a de son côté annoncé qu’un avion militaire Hercules C-130 était également en route vers l’archipel du Pacifique. L’aide arrivera également par la mer: le navire HMAS Adelaïde, de la flotte australienne, s’apprête à mettre le cap vers les Tonga avec du matériel de secours à son bord. C’est «l’espoir et l’intention» de Canberra que le bateau parte vendredi, a indiqué un responsable australien de la Défense.

Il apportera «des équipements de purification de l’eau et des fournitures humanitaires supplémentaires», a déclaré mercredi le premier ministre australien Scott Morrison. Deux hélicoptères de transport lourd Chinook ont également été chargés sur le navire. Deux navires néo-zélandais le HMNZS Wellington et le HMNZS Aotearoa, transportant de l’eau potable et une unité de dessalement pouvant fournir 70'000 litres par jour, sont également partis pour l’archipel. La Chine a également annoncé l’envoi de produits de première nécessité.

Eau contaminée

Environ 84’000 personnes, soit plus de 80% de la population des îles Tonga, ont été affectées par l’éruption du volcan Tonga-Hunga Ha’apai et le tsunami qui a suivi, a indiqué mercredi l’ONU en précisant que des évacuations d’îles particulièrement touchées étaient en cours. Parmi les besoins humanitaires les plus urgents, figurent l’eau potable et la nourriture, en sus du rétablissement des liaisons téléphoniques et internet, a précisé le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Trois personnes ont été tuées et d’autres blessées lorsque le volcan Tonga-Hunga Ha’apai est entré le 15 janvier en éruption, entraînant un tsunami qui a détruit des maisons et des inondations. Le gouvernement des Tonga a qualifié cette catastrophe de «sans précédent», précisant que des vagues atteignant jusqu’à 15 mètres de hauteur ont détruit toutes les habitations sur certaines îles.

L’éruption volcanique, entendue jusqu’en Alaska (États-Unis), situé à plus de 9000 km de là, a été la plus importante enregistrée depuis des décennies --un énorme champignon de fumée de 30 km de hauteur, qui a dispersé cendres, gaz et pluies acides sur les 170 îles que compte l’archipel. «Les réserves d’eau des Tonga ont été gravement contaminées par les cendres et l’eau salée du tsunami», a déclaré Katie Greenwood, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle a ajouté qu’il y a «un grand risque de maladies telles que le choléra et la diarrhée». Les réserves alimentaires des Tonga pourraient ne pas être suffisantes.

En larmes, le président de l’Assemblée nationale Fatafehi Fakafanua, a affirmé que «toute l’agriculture est ruinée». «C’est très triste à entendre, alors en plus de l’eau dont nous avons besoin à Tonga, il semble que nous allons être confrontés à une pénurie alimentaire», a-t-il déclaré au Pacific Media Network.

L’archipel coupé du monde

Cette éruption a provoqué une énorme onde de pression qui a traversé la planète, se déplaçant à une vitesse supersonique d’environ 1231 kilomètres par heure, selon l’Institut national néo-zélandais de recherche sur l’eau et l’atmosphère. Cela a entraîné la rupture du câble de communications reliant l’archipel au réseau internet. Les Tonga sont désormais coupées du monde.

Il faudra au moins quatre semaines pour que la connexion des Tonga soit rétablie par le câblodistributeur américain SubCom. Ce dernier a expliqué que le câble semble être coupé en deux endroits: un premier à 37 kilomètres au large et un second près du volcan, ce qui rend les réparations difficiles. La Croix-Rouge a joint son équipe à Tonga par téléphone satellite mercredi, pour la première fois depuis la catastrophe. L’organisation a envoyé une équipe d’urgence sur les îles très touchées de Mango, Fonoifua et Namuka.

Le village de l’île de Mango, où une balise de détresse a été déclenchée en début de semaine, a été complètement détruit. Dans plusieurs villages, seules quelques maisons restaient debout. Une femme de 65 ans à Mango est l’une des trois personnes dont le décès a été confirmé, ainsi qu’un homme de 49 ans et la ressortissante britannique Angela Glover. Des images satellitaires de Maxar Technologies montrent une vaste étendue d’eau à l’endroit même où une grande partie du volcan s’élevait au-dessus de la mer avant l’éruption. Seules deux îles volcaniques relativement petites restent émergées.