Ses parents ne l’attendaient pas aussi tôt. Ils pensaient devoir patienter encore trois semaines avant de faire sa connaissance. Mais le petit Arthur en a décidé autrement, explique « La Liberté ». Le soir du 31, vers 19h30, il manifestait déjà sa volonté de venir au monde et ses parents se sont rendus à la maternité de l’Hôpital cantonal, à Villars-sur-Glâne (FR). Finalement, l’enfant est né seulement quatre minutes après minuit, ce qui fait de lui le premier bébé romand de l’année 2021. Il pèse 2,850 kg et mesure 48 cm.

Le Genevois Valentin est né, quant à lui, à 3h51 ce vendredi 1er janvier. Il s’agit donc du premier bébé né en 2021 à la maternité des HUG, la plus grande de Suisse. À Neuchâtel, le premier bébé est aussi un petit garçon. Il se prénomme Milán et il a vu le jour à la maternité de Pourtalès à Neuchâtel, à 7h37. Il mesure 51 cm et pèse 3,435 kg, relate «RTN».