Euro 2020 : Les premiers choix de Petkovic, avec Freuler et non Zakaria

Vladimir Petkovic balle au pied. AFP

Pas de surprise dans le XI aligné par le «Mister» ce samedi à 15 heures face aux Gallois. S’il a officialisé son No 2, Yvon Mvogo, la veille, le No 1 devant les buts ne faisait pas de doutes. Il s'agit de Yann Sommer.

En défense, le Tessinois a là aussi fait dans l'habituel. Nico Elvedi, Manuel Akanji et Fabian Schär vont former la défense centrale. Sur les flancs, il y avait éventuellement un doute à droite et il a été levé: Kevin Mbabu sera bien titulaire en lieu et place de Silvan Widmer. Ricardo Rodriguez occupera le flanc gauche.

Les compositions d’équipes. @UEFA

Au milieu, la Suisse se passera de l'abattage de Denis Zakaria. Vladimir Petkovic lui a préféré Remo Freuler, qui sort d'une nouvelle saison pleine avec l'Atalanta de Bergame, troisième de Serie A. Il fera la paire dans l'entrejeu avec le capitaine Granit Xhaka. En attaque, pas de surprise là non plus. Xherdan Shaqiri sera le créateur attitré de cette équipe et il sera chargé de fournir en ballons les deux attaquants de pointe Haris Seferovic et Breel Embolo.

Le Pays de Galles a, quant à lui, chamboulé ses plans de début d'année et semble se diriger vers un 4-3-3 avec Aaron Ramsey non pas en No 10, mais plutôt en relayeur. L'attaque des Dragons sera formée de Gareth Bale et de Daniel James sur les côtés, ainsi que du pivot Kieffer Moore en pointe.

Cette partie sera arbitrée par le Français Clément Turpin. Ce Rhodanien de 39 ans a notamment été aux manettes de la dernière finale de la Ligue Europa, qui avait opposé Villarreal à Manchester United le 26 mai dernier. Il a arbitré 29 parties de Champions League, a participé à deux Coupes du monde et démarre son deuxième Euro.