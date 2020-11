Avant « OVGTC de retour (Rocky Theme Remix) » , dévoilé le 20 novembre 2020, cela faisait 18 mois que 47Ter n’avait plus publié d ’épisode d’« On vient gâcher tes classiques ». Il faut dire qu’après avoir percé sur la T oile en 2017 avec sa série de vidéos , dans laquelle le trio revisite l’instrumentation de standards de la musique et rappe dessus, Pierre Paul, Blaise et Miguel ont connu un maou s s uccès avec leur premier album, « L’adresse » . « On a sorti un nouveau single, «Vivre» , le 29 octobre 2020. Comme on ne sait pas trop quand on va pouvoir balancer la suite de nos propres titres , à cause du Covid-19, on ne v eut pas laisser notre communauté sans rien . C’est pour ça qu’« On vient gâcher tes classiques » est de retour» , nous a raconté 47Ter.