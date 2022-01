Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz: les détails

États-Unis : Les premiers détails du mariage entre Brooklyn et Nicola

Le fils Beckham et l’actrice américaine vont se dire «oui» le 9 avril 2022 dans l’immense propriété du père de la mariée en Floride.

D’après «The Sun», le fils de David et Victoria Beckham, qui a décroché un contrat mirobolant de mannequin , a choisi comme témoins ses frangins Romeo (19 ans) et Cruz (16 ans). De son côté, Nicola a bombardé son hockeyeur de frère, Brad, «demoiselle d’honneur en chef». Naturellement, des invités de marque ont été conviés à la noce. On pense ici au mannequin Gigi Hadid, pote d’enfance de la future mariée, la star de téléréalité Nicole Ritchie ou encore le chef Gordon Ramsay, connu pour avoir popularisé l’émission «Cauchemar en cuisine». Le tabloïd note que le parrain de Brooklyn, l’iconique Elton John, sera aux abonnés absents. Il sera en tournée à ce moment-là. «Nicola et Brooklyn veulent que toute cette journée soit parfaite. Leur souci du détail est assez stupéfiant. L’argent n’est évidemment pas un sujet de conversation. Ils veulent que cette fête soit une célébration de l’amour et non de la richesse», a confié une source.