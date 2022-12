Programme Coupe du monde: Les premiers huitièmes ce samedi

Qatar 2022 : Les premiers huitièmes au programme de samedi

Les Pays-Bas contre les États-Unis (16h.) et l’Argentine face à l’Australie (20h.) sont les premiers matches des huitièmes de finale au Mondial au Qatar.

Pays-Bas - États-Unis et Argentine - Australie: les deux premiers huitièmes de finale du Mondial au Qatar opposent samedi deux candidats au titre à des outsiders, et Lionel Messi entre dans l’ultime ligne droite de sa quête du dernier titre manquant à son immense palmarès.

Les Argentins, doubles champions du monde (1978, 1986) et les Néerlandais, trois fois finalistes mais jamais couronnés (1974, 1978, 2010), partiront favoris, mais ce Mondial a déjà réservé suffisamment de surprises pour que leurs adversaires puissent rêver d’exploits.

Lionel Messi et ses coéquipiers, surtout, ont eu droit à un rude avertissement sans frais lors de leur entrée en lice, avec une stupéfiante défaite contre l’Arabie saoudite (2-1). L’Albiceleste a ensuite retrouvé ses esprits – et son football – en dominant le Mexique et la Pologne chaque fois sur le score de 2-0.