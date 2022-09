Aide humanitaire : Les premiers malades ukrainiens arrivent en Suisse pour leurs soins

Lausanne, Zurich et Berne accueillent les premiers patients ukrainiens gravement atteints dans leur santé.

«La Suisse accueille aujourd’hui les premières personnes civiles ukrainiennes ayant besoin de soins somatiques aigus. Il s’agit de cinq personnes gravement malades», informe ce mercredi la Conférence des directeurs cantonaux de la Santé (CDS). Le CHUV à Lausanne ainsi que les hôpitaux universitaires de Berne et de Zurich «sont prêts à admettre ces patientes et patients».

Les dossiers de patients que l’Ukraine souhaite faire soigner hors de ses frontières sont analysés et classés par ordre de priorité par un comité de personnel médical en Suisse, en collaboration avec les hôpitaux. «Une fois l’admission confirmée, la Rega organise le transport de la patiente ou du patient et d’une personne accompagnante maximum depuis un aéroport en Pologne, en Roumanie ou en Moldavie jusqu’à l’hôpital suisse prêt à l’accueillir», précise la CDS.

Une vingtaine par mois

Les patients bénéficient du statut S à leur arrivée. Les assurances-maladie prennent donc les coûts médicaux en charge. Quant aux coûts du transport, ils sont assumés par la Confédération. «La demande de l’Ukraine ne comprend pas de nombre minimal ou maximal de patientes et patients à accueillir. On estime que 20 patientes et patients maximum pourraient être admis chaque mois», dit encore la CDS.