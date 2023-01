Tesla précipitée d’une falaise : Les premiers mots accablants de la mère de famille

Près d’un mois après les faits, on ignore toujours ce qui a poussé le Dr Dharmesh Patel à précipiter sa Tesla du haut d’une falaise, tentant ainsi d’emmener sa femme et leurs enfants dans la mort. D’après les témoignages récoltés dans le voisinage, la famille Patel était exemplaire et «idyllique», et rien ne laissait présager une telle issue. Lundi, le radiologue californien a été formellement mis en examen pour tentative de meurtre.