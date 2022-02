Allergies en Suisse – Les premiers pollens sévissent  prématurément 

Le masque, une bonne protection

Afin de se protéger au maximum des pollens, il est recommandé de n'aérer que brièvement son habitation, de toujours porter des lunettes de soleil à l'extérieur et suivre l’évolution des pollens via l'application gratuite Pollen-News. Les personnes souffrant du rhume des foins devraient en outre impérativement traiter leur allergie. La plupart du temps, des antihistaminiques sous forme de comprimés, de sprays nasal et de gouttes pour les yeux, éventuellement en combinaison avec des préparations à base de cortisone, suffisent à maîtriser les symptômes. À noter que le port du masque est bénéfique car il ne laisse pas passer les pollens, même les plus petits.