Nyon (VD) – Les premiers procès de zadistes s’ouvrent ce lundi

Les activistes sont jugés notamment pour l’occupation de cette maison, sur un terrain possédé par Holcim, et pour avoir résisté à l’évacuation par la police.

Suivez en direct avec nous dès 8h30 le procès et ses «à-côtés»

Voilà maintenant dix mois que la zone à défendre (ZAD) installée sur la colline du Mormont a été évacuée par la police. Les sept premiers d’une cinquantaine de militants passeront ce début de semaine devant la justice, accusés de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Le propriétaire du terrain, soit le cimentier Holcim, a toutefois retiré sa plainte.

Plainte retirée, prison maintenue

Les sept prévenus ont été condamnés par ordonnance pénale à des peines allant de jours-amende à 2 mois de prison ferme; et même 6 mois pour un prévenu possédant déjà un casier judiciaire pour des faits de violence. Quand le sursis est refusé, c’est en raison du risque de récidive; et le choix des peines de prison au lieu d’une peine pécuniaire est justifié par l’absence d’informations sur la situation personnelle et financière du prévenu. Tous ceux qui comparaissent ont cependant fini par s’identifier, au contraire de quelques autres qui résistent toujours.