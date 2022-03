Guerre en Ukraine : Les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés en Suisse

Les autorités suisses ont confirmé que des ressortissants ukrainiens fuyant la guerre sont entrés en Suisse.

L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDG) a constaté les premières entrées de ressortissants ukrainiens et agit conformément aux règles d’entrée facilitée du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). «L’OFDG observe attentivement la situation et entretient des échanges étroits avec les autorités internationales, nationales et cantonales», a précisé l’office à «20 Minuten».